32 قتيلاً حصيلة غرق مركب قبالة سواحل تونس

أعلن خفر السواحل التونسية الجمعة أنّ حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل الشرقية للبلاد ارتفعت إلى 32 قتيلاً بعد انتشال ثماني جثث إضافيةً هي كسابقاتها لمهاجرين يتحدّرون من دول في إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان خفر السواحل أعلنوا الأربعاء غرق مركب يقلّ مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس. ويومها تمّ إنقاذ 72 مهاجرا في حين اعتُبر في عداد المفقودين ما بين 20 و30 مهاجراً آخرين.
ومن بين الجثث التي انتشلت الجمعة واحدة تعود لامرأة، وفقاً لبيان خفر السواحل.
والخميس انتشلت قوات خفر السواحل 14 جثة من بينها ستّ نساء وتونسي يبلغ من العمر عشرين عاماً هو ربّان المركب.
وانطلق المهاجرون من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي كبير الحجم على أمل بلوغ السواحل الأوروبية.
ومع تحسّن أحوال الطقس تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل الإيطالية القريبة.
ولقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد 23 آخرون في حادثي غرق نهاية الأسبوع الفائت قبالة سواحل تونس، فيما أنقذ 53 آخرون، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق.