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حشود غفيرة لأداء آخر صلاة جمعة من رمضان بالأقصى

المسجد الأقصى المبارك (أرشيفية)
14 ابريل 2023 19:40

احتشد المصلون في حرم المسجد الأقصى بمدينة القدس اليوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان.

وثمة اختلاف حول تقديرات عدد المصلين إذ تقول الشرطة الإسرائيلية إن 130 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى اليوم الجمعة فيما قالت مديرية أوقاف القدس إن عددهم بلغ 250 ألف مصل.

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة.

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المصدر: وكالات
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المسجد الاقصى
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