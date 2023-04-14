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نجاح إقلاع صاروخ «أريان 5» حاملاً «جوس»

نجاح إقلاع صاروخ «أريان 5» حاملاً «جوس»
14 ابريل 2023 17:40

نجحت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ «أريان 5» حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي «جوس» في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض.

وأُطلق الصاروخ من قاعدة كورو الجوية في غويانا الفرنسية عند الساعة 12,14 ت غ، بعد 24 ساعة على إرجاء المهمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد انفصل المسبار «جوس» البالغة زنته ستة أطنان، عن الصاروخ بحسب الخطة الموضوعة بعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع، على علو يقرب من 1500 كيلومتر.

وأفادت الفرق الموجودة في موقع الإطلاق أن مسار الصاروخ، بعد إقلاعه جاء مطابقاً لما هو متوقع.

ويشكل الإطلاق بداية مهمة يُتوقع استمرارها ثماني سنوات ضمن برنامج «جوس» (اسم مؤلف من الأحرف الأولى لعبارة «مستكشف أقمار المشتري الجليدية» - Jupiter Icy Moons explorer)، وهي مهمة رئيسية لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتستكشف المهمة كوكب المشتري وأقماره الجليدية بحثاً عن بيئات مؤاتية للعيش خارج الأرض. لكنها لن تبلغ وجهتها قبل عام 2031، على مسافة تفوق 620 مليون كيلومتر من الأرض.

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المصدر: وكالات
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