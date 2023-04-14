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خبير صيني يدلي بتصريح جديد حول «كورونا»

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
14 ابريل 2023 17:34

قال جورج جاو الرئيس السابق للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروس المسبب لكوفيد جاء من الحيوانات.

وكان جاو، الذي تحدث في قمة بلندن عن الاستعداد للأوبئة، رئيس المركز عندما ظهر كوفيد لأول مرة في ووهان عاصمة إقليم هوبي الصيني في نهاية عام 2019.

وذكر جاو "يعتقد الناس إلى الآن أن بعض الحيوانات هي الحاملة أو المكمن (للفيروس)... باختصار، لا يوجد دليل على أن الفيروس يأتي من الحيوانات".

ولا يزال السبب الأصلي لجائحة كوفيد-19 غير معروف.

وتواجه الصين انتقادات بأنها أحبطت الجهود الرامية لمعرفة المزيد عن الأمر. وتقول الحكومة الصينية إنها تدعم دائما الجهود المبذولة للتحقق من منشأ المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن جميع الفرضيات الخاصة بالسبب الرئيسي لكوفيد-19 لا تزال مطروحة على الطاولة، ومن بينها فرضية أن الفيروس مرتبط بمختبر شديد الأمان يدرس مسببات الأمراض الخطيرة في ووهان.

وتنفي الصين أي علاقة بالمختبر.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أيضا أن الأدلة حتى الآن تشير إلى أن الفيروس قادم من حيوانات ربما تكون الخفافيش.

وقام علماء صينيون الشهر الماضي بتحميل البيانات من الأيام الأولى للوباء على قاعدة بيانات عالمية.

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المصدر: وكالات
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