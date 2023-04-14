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استطلاع يكشف معلومات بشأن تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث
14 ابريل 2023 16:50

ذكر استطلاع مركز "يوجوف" لاستطلاعات الرأي أن معظم البريطانيين لا يهتمون بتتويج الملك تشارلز، على الرغم من أن الكثيرين ذكروا أنهم سيشاهدون مراسم التتويج أو سيشاركون في الاحتفالات ذات الصلة.

وفي استطلاع شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف من البالغين، وتم إجراؤه هذا الشهر، ذكر 35% "أنهم لا يهتمون كثيرا" بشأن الحدث التاريخي، وذكر 29% أنهم "لا يهتمون على الإطلاق"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وتابع أن حوالي 24% ذكروا أنهم يهتمون "بقدر معقول"، بينما ذكر 9% أنهم يهتمون بـ"قدر كبير".

وعلى الرغم من ذلك، ذكرت نسبة كبيرة، 46 أنه من المحتمل أن يشاهدوا مراسم التتويج أو يشاركون في الاحتفالات ذات الصلة.

واللامبالاة في مشاهدة مراسم التتويج، مرتفعة بشكل كبير، بين الفئات العمرية الأصغر، حيث ذكر 75% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما أنهم "لا يهتمون كثيرا أو على الإطلاق" بشأن الحدث، وقال 69% من هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و49 عاما ، نفس الشيء.

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المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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