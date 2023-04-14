بايدن يختتم زيارة وطن الأجداد لأيرلندا

يختتم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة زيارة استمرت ثلاثة أيام لأيرلندا مسقط رأس جده الأكبر بتجمع في غرب البلاد.
وهذه أطول زيارة يقوم بها رئيس أميركي لأيرلندا.
وتضمنت الزيارة، التي تعد احتفاء بصلاته الوثيقة بوطن أجداده وإيمانه الكاثوليكي العميق، لمحة عن حملته الانتخابية المقررة لعام 2024 وسط حشود متحمسة تلوح بالأعلام والتقاط صور مع الأطفال وإلقاء خطب طويلة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن الذي أمضى بعد ظهر أول أمس الأربعاء مع بايدن في تحية الحشود في مقاطعة لاوث بشمال شرق البلاد "إنه يستمد طاقته من السياسة، ويستمد الطاقة من الناس. إنه سياسي بالفطرة".
وقال مارتن لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر.تي.إي) "ما لاحظته في الأيام القليلة الماضية هو أن شهيته لم تتراجع".
وبدأ بايدن زيارته أول أمس الأربعاء في بلفاست بحديث أكثر جدية إذ حث القادة السياسيين هناك على استعادة حكومة تقاسم السلطة.
وأصبح أمس الخميس رابع رئيس أميركي يلقي كلمة في البرلمان الأيرلندي ويحضر مأدبة رسمية في قلعة دبلن.
ومن المقرر أن يزور بايدن بعد مغادرته دبلن الضريح الكاثوليكي في نوك بشمال غرب أيرلندا.
وسيسافر بايدن في وقت لاحق إلى بالينا، مسقط رأس جده الأكبر إدوارد بلويت، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة مع زوجته وأطفالهما الثمانية في عام 1851.
وسيلقي بايدن كلمة أمام حشد خارج كاتدرائية القديس موريدك التي شارك بلويت في بنائها في عشرينيات القرن التاسع عشر.
وقال جو بلويت الذي تربطه صلة قرابة بعيدة ببايدن "إنها عودة إلى وطن الأجداد بالنسبة له... إنه فخور جدا بجذوره".