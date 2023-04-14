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زلزال عنيف يضرب إندونيسيا ولا خطر من وقوع تسونامي

أرشيفية
14 ابريل 2023 16:42

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.6 درجة وقع قبالة سواحل جزيرة جاوة، اليوم الجمعة، لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع على عمق 632 كيلومترا وكانت هناك هزات ارتدادية بعد نحو 20 دقيقة بلغت قوتها 5.5 درجة.

وأضافت أن السكان شعروا بالزلزال في المراكز الحضرية في سورابايا وتوبان وسيمارانج ودينباسار في جزيرة بالي.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال في البداية عند 6.5 درجة وقال إنه كان على عمق 592 كيلومترا.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تتسم بنشاط زلزالي كبير.

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المصدر: وكالات
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