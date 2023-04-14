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شولتس ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

شولتس ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم
14 ابريل 2023 16:36

أدرجت مجلة تايم الإخبارية الأميركية المستشار الألماني أولاف شولتس بين قائمتها لأكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2023.

ويأتي دخول شولتس فئة القادة الأكثر تأثيرا، على خلفية إعلانه أن الهجوم الروسي على أوكرانيا "نقطة تحول تاريخية"، وتعهد أن برلين سوف ترقى إلى مستوى الحدث.

وتشير المجلة إلى أنه في حين أن برلين لم تتحرك دائما بشكل سريع منذ بداية الحرب، فإن "شولتس بدأ تحقيق ذلك".

وجاء في المقال إنه خلال العام الماضي "غيرت ألمانيا وضعها المسالم ما بعد الحرب، وكثفت إنفاقها العسكري (باستثناء أنه كان جزءا ضئيلا مما تعهدت به) وأصبحت أحد أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا".

ونقلت المجلة عن شولتس قوله العام الماضي، "بالعيش في ألمانيا، لا يمكن للمرء الابتعاد عن الكوارث التي وقعت في النصف الأول من القرن العشرين، الذي تسببت فيها ألمانيا.. إن ذلك موجود في جميع الأمور التي نقوم بها سياسيا، وهو في عقلي أيضا لأننا نضطلع بمسؤولية تاريخية للمساعدة في تأمين السلام".

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المصدر: وكالات
مجلة تايم
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أولاف شولتس
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