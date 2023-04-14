روسيا تعلن رفع حالة التأهب القصوى لأسطولها في المحيط الهادئ

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد في إطار إجراء فحص مفاجئ.

وقال شويجو، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، : "اليوم، ابتداء من الساعة التاسعة (بتوقيت فلاديفوستوك)، تم رفع حالة تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي، وتم تعيين القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأميرال إيفمينوف نيكولاي أناتوليفيتش، المشرف المباشر على الفحص"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف: "خلال الفحص، سيتعين على أسطول المحيط الهادئ صد الضربات الصاروخية والجوية الكثيفة، وإجراء مناورات للبحث عن الغواصات وتدميرها، وإطلاق طوربيدات ونيران مدفعية وصواريخ في إطار التدريب على ضرب مجموعة حاملات الطائرات البحرية والأهداف الأرضية الافتراضية للعدو".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل عمليات الفحص المفاجئ من أجل تقييم الدولة وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات ولحل المهام الموكلة في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.