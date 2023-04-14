اليابان.. العثور على جثث لأفراد طاقم المروحية المفقود

عثرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية على جزء من مروحية اختفت الأسبوع الماضي، وعلى متنها عشرة أفراد، في المياه جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية، وعلى مايُعتقد إنها عدة جثث، وفقا لمصدر حكومي.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، إن كاميرا تعمل تحت الماء رصدت ما يبدو أنه جزء من مروحية قوات الدفاع الذاتي البرية المفقودة، شمال شرقي جزيرة إرابو التي يربطها جسر بجزيرة مياكو، حسبما ذكرت وكالة انباء كيودو اليابانية اليوم الجمعة.

وتستعد قوات الدفاع الذاتي لإرسال غواصين إلى الموقع للتأكد من التفاصيل. وعكفت سفن تابعة لقوات الدفاع الذاتي، مزودة بأجهزة سونار، على البحث في المنطقة حيث اختفت المروحية بعد إقلاعها من جزيرة ميياكوجيما بمحافظة أوكيناوا في 6 أبريل. واختفت المروحية من شاشات الرادار على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال شرق جزيرة أخرى قريبة.

وعثر فريق البحث والإنقاذ بالفعل على خوذة وجزء من خزان وقود وشفرة مروحة في مياه المنطقة.