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وزيرة الخارجية الألمانية تواصل زيارتها للصين

وزيرة الخارجية الألمانية تواصل زيارتها للصين
14 ابريل 2023 11:23

 واصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارتها للصين اليوم الجمعة بإجراء محادثات في شركة ألمانية للتنقل الكهربائي في مدينة تيانجين الساحلية.

ورافق بيربوك نظيرها الصيني تشين قانج، المنحدر من تيانجين أيضا، خلال زيارة شركة "فيتسكو"، ومقرها مدينة ريجينسبورج بولاية بافاريا الألمانية، والتي تنتج محركات محاور كهربائية متكاملة بالكامل في تيانجين منذ عام2019 .

وتدير المجموعة مركزا للبحث والتطوير هناك منذ نوفمبر 2021.

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وتعتزم بيربوك ونظيرها الصيني بعد ذلك ركوب قطار خاص إلى العاصمة بكين، التي تبعد حوالي 120 كيلومترا غربا. ومن المقرر إجراء محادثات هناك في دار ضيافة الدولة "دياويوتاى" كجزء من الحوار الاستراتيجي الألماني-الصيني.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثة مقتضبة مع نائب الرئيس الصيني هان تشنج عقب ظهر اليوم (التوقيت المحلي).

المصدر: د ب أ
الصين
ألمانيا
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