المجر.. العثور على 17 مهاجراً في شاحنة

عثرت الشرطة المجرية على 17 مهاجرا مكدسين في مكان مغلق دون تهوية مناسبة عندما أوقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت الشاحنة أمس الخميس بالقرب من قرية كيشتيليك واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر .

وفي فبراير، عُثر على 18 مهاجرا أفغانيا موتى في شاحنة متروكة في طريق خلفي بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا.



