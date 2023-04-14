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المكسيك.. العثور على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة مهجورة

المكسيك.. العثور على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة مهجورة
14 ابريل 2023 09:52

قالت السلطات المكسيكية  يوم الخميس إنه تم العثور على 209 مهاجرين، بينهم 25 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، في شاحنة مهجورة في ولاية فيراكروز جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت إدارة الهجرة والحرس الوطني في البلاد إنه تم العثور على شاحنة نقل البضائع الجافة، ليل الأربعاء، مهجورة بالقرب من مجتمع نويفو تيبا المحلي على الطريق الذي يربط بين مدينتي فيلاهيرموسا وكوتزاكوالكوس.

وقالت الإدارة إن العملاء فتحوا باب الشاحنة بعد سماع صراخ صادر من داخلها، ووجدوا بداخلها أشخاص بالغين وأطفال.

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وذكرت إدارة الهجرة والحرس الوطني إن أحد الأشخاص الذين تم إنقاذهم ظهرت عليه علامات الاختناق وتم نقله إلى المستشفى. وقالت السلطات في بيان إن معظم المهاجرين من جواتيمالا.

وكان في المقطورة أيضا أفراد من دول مثل هندوراس والسلفادور والإكوادور.

 

المصدر: د ب أ
المكسيك
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