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مباحثات سعودية أميركية حول المستجدات الإقليمية والدولية

مباحثات سعودية أميركية حول المستجدات الإقليمية والدولية
14 ابريل 2023 02:56

الرياض (الاتحاد)

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ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة أمس، مع منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس». 
وأضافت «واس» أن الجانبين السعودي والأميركي بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. ويأتي لقاء فيصل بن فرحان، مع ماكجورك أمس في جدة بعد يومين من لقاء ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام. وقالت «واس» إن ولي العهد السعودي وجراهام «استعرضا خلال الاجتماع علاقات الصداقة بين البلدين، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك».

السعودية
أميركا
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي
بريت ماكجورك
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