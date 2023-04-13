بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء

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فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
14 ابريل 2023 02:56

الحلة (الاتحاد)

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لقي 3 أشخاص، بينهم امرأة، مصرعهم بعد تعرضهم للصعق بالكهرباء في ثلاث حوادث منفصلة في محافظة بابل وسط البلاد خلال هطول أمطار غزيرة اجتاحت البلاد، كما أعلن مسؤول طبي عراقي أمس.
وقال المصدر نفسه إن الضحايا الذين يبلغون من العمر 16 و22 و30 عاماً خرجوا جميعاً، مساء أمس الأول، خلال عاصفة ضربت البلاد لقطع التيار الكهربائي عن منازلهم أثناء أمطار غزيرة خوفاً من أن تلحق التقلبات في شدته إلى أضرار في أجهزتهم المنزلية. وتأثرت محافظة بابل مثل معظم أنحاء البلاد بأمطار غزيرة وعواصف. وفاضت شوارع مدينة الحلة كبرى مدن بابل بمياه الأمطار، وبات تنقل السيارات في الشارع الرئيسي للمدينة شبه مستحيل، حسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء الأجهزة الأمنية وبعض الخدمات العامة.
كما أثرت الأمطار الغزيرة على مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق. وتعرضت قرية خبات إلى سيول جرفت بعض المحلات، وتسببت بأضرار للمنازل، فيما هب سكان القرية بمساعدة حفارة لتنظيف طريق مليء بطين جلبته سيول. وإضافة إلى ذلك، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة روداو السيول وهي تجرف سيارة على الطرق وهي تتدفق عبر التضاريس الجبلية.
ويعاني العراق الجفاف وتراجع هطول الأمطار منذ ثلاث سنوات، فيما يعبر الفلاحون عن فرحهم بالأمطار النادرة المفيدة للأنهار وزيادة مخزون المياه في السدود.
ووفقاً للأمم المتحدة، العراق هو واحد من أكثر خمسة بلدان في العالم معرضة لتأثيرات معينة لتغير المناخ. وفي كثير من الأحيان، يستنكر النشطاء عدم وجود سياسات عامة فعالة للتخفيف من هذه الاضطرابات.

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