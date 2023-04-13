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مباحثات عسكرية ليبية في بنغازي

محمد الحداد وعبد الرزاق الناظوري في لقاء سابق
14 ابريل 2023 02:55

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الليبية بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرزاق الناظوري، في مدينة بنغازي، أمس، سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب لتهيئة الأجواء لتنظيم الانتخابات خلال العام الجاري.
ووصل الفريق محمد الحداد إلى مدينة بنغازي، عصر أمس، قادماً من العاصمة طرابلس، في أول زيارة له تستهدف التشاور مع قيادة الجيش الوطني في شرق البلاد، حول التنسيق والتعاون في ملف إخراج المرتزقة، والتطرق إلى سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية استناداً للتفاهمات التي جرت بين الحداد والناظوري خلال الأشهر الماضية، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد».
سياسياً، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيية، سبل دعم الجهود الدولية والمحلية لتنظيم الانتخابات وإنجاحها، ودعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في هذا الصدد.
إلى ذلك، يقدم باتيلي، منتصف الأسبوع المقبل، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد مصدر أممي لـ «الاتحاد» أن المبعوث الأممي سيعرض على أعضاء مجلس الأمن الجهود التي بذلها خلال الأسابيع الماضية للدفع نحو تفعيل المسار العسكري والأمني بالتزامن مع المسار السياسي، وذلك للدفع نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرة خلال العام الجاري دون أي تأخير.

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