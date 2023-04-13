اليمن: إجراءات لضمان سلاسة عملية تبادل الأسرى اليوم

عبدالله أبوضيف (القاهرة، عدن)

أكد ماجد الفضائل، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، عضو الوفد المفاوض، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، استكمال الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين، بسهولة ويُسر، وفق المتفق عليه بجنيف، صباح اليوم، بإشراف من الصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وأفاد الفضائل باتخاذ الإجراءات كافة والتجهيز لعملية التبادل لتسير بشكل بسيط وسلس بين كافة الأطراف، وفق المتفق عليه في اتفاق جنيف، مشيراً إلى أن أول عملية ستكون بين صنعاء وعدن وسوف يتم نقل اثنين وسبعين من المحبوسين والمختطفين لدى «الحوثي» في العاصمة صنعاء إلى عدن، بمن فيهم اللواء محمود الصليحي واللواء ناصر منصور.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم نقل تسعة وأربعين شخصاً من عدن إلى صنعاء في عملية تبادل الأسرى، فيما تم بالفعل تبادل جثث اثنين من صنعاء إلى مأرب والعكس، حيث كانوا ضمن قوائم الأسماء لعملية التبادل، وتم تبادلهم بالفعل مساء أمس الخميس خاصة مع صعوبة نقلهم بالطائرة وجرى نقلهم براً.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين أن العملية ستستمر حتى يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الاتفاق سارٍ بنفس الإعداد والأرقام المتفق عليها وبنفس الآلية، حيث ستتم عملية التبادل عبر ستة مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء- عدن، والمخا- صنعاء، وصنعاء- تداوين، وصنعاء- الرياض، وأبها- صنعاء والعكس.

وأوضح عضو الوفد المفاوض ماجد الفضائل أن طائرة الصليب الأحمر موجودة في المطار المتفق عليه بالفعل بعد الاتفاق مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف، الشهر الماضي، متمنياً عدم وجود عوائق تمنع تنفيذ مزيد من الاتفاقات خلال الفترة المقبلة تحت الإشراف الدولي والأممي.

إلى ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، أمس، مع سفير بريطانيا لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، آخر مستجدات العملية السياسية لإحلال السلام، في ظل المفاوضات الجارية لتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار.

وتناولت المباحثات اليمنية البريطانية، موقف مجلس القيادة الرئاسي من المفاوضات والتنازلات التي قدمها المجلس حرصاً على إنجاحها، والخطوات التي اتخذها المجلس لوضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح في العملية السياسية القادمة.

وأكد السفير البريطاني حرص بلاده على مواصلة دعمها لليمن في مجالات الأمن الغذائي وتنمية المرأة والمجالات الأمنية وفي مقدمتها تقديم الدعم لقوات خفر السواحل وحرس الحدود.