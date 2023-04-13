ارتفاع معدلات دخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

وارسو (وكالات)

ارتفع عدد المهاجرين الذين دخلوا بطرق غير قانونية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري إلى 54 ألفاً.

وبحسب بيان أصدرته الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، أمس، ارتفعت معدلات دخول المهاجرين بطرق غير قانونية إلى بلدان الاتحاد 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحل البحر المتوسط في الصدارة كأكثر الطرق المستخدمة لعبور المهاجرين، تلاه طريق غرب البلقان، ثم شرق البحر المتوسط.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سجل في 2022 أعلى عدد مهاجرين دخلوا بطرق غير قانونية إلى دوله منذ عام 2016، بواقع 330 ألفاً.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإيطالية، تزايد وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.