«الصحة العالمية»: 17.6 مليون أفغاني يحتاجون مساعدات صحية في 2023

كابول (وكالات)

كتبت منظمة الصحة العالمية في أفغانستان في تغريدة لها على موقع «تويتر»، أن عدد المواطنين الأفغان الذين يقدر أنهم يحتاجون إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة في عام 2023، يقدر بـ 17.6 مليون أفغاني، بحسب ما أوردته قناة «طلوع نيوز» الاخبارية الأفغانية، أمس.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة العامة الأفغانية إنه بالنظر لحجم التعداد السكاني في البلاد، فإنه سوف تزداد المساعدات الصحية. وقال شرفت زمان أمرخيل، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة: إن «عدد السكان في أفغانستان يقترب من 40 مليون نسمة، وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 17.6 مليون منهم (يحتاجون إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة).