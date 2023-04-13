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كوريا الشمالية: الصاروخ الجديد سيغير قدرتنا على الردع

كيم جونغ أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي
14 ابريل 2023 02:16

قالت وسائل علام رسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) إن البلاد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب يوم الخميس.
وأفادت وكالة الأنباء في كوريا الشمالية بأن الصاروخ الباليستي الجديد سيغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي.
وأضافت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون، أشرف على اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات.
وكل الصواريخ البالستية العابرة للقارات، التي أطلقتها كوريا الشمالية حتى الآن، تعمل بالوقود السائل.
والصواريخ العاملة بالوقود الصلب، التي سعت بيونغ يانغ، منذ فترة طويلة إلى تطويرها، تُظهر ثباتا أكبر وتكون أسرع لناحية تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشافها وتدميرها أصعب.
كانت كوريا الجنوبية قد قالت، في وقت سابق الخميس، إن جارتها الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي جديد.

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المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
كيم جونج أون
كيم جونغ أون
صاروخ باليستي
صاروخ بالستي
الردع النووي
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