الإمارات: دعم جهود السلام في كولومبيا

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات دعمها التام لحكومة وشعب كولومبيا في جهودِهما لتحقيق السلام المستدام، مع أهمية تنفيذ الضمانات الأمنية للاتفاق النهائي، باعتبارِه أحد السُبل الرئيسية لتوفير الحماية اللازمة للكولومبيين، معربة عن قلقها إزاء استمرار أعمال العُنف والتهديدات ضد المدنيين.

وأعربت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن البند المعنون «الحالة في كولومبيا»، عن قلقها إزاء استمرار أعمال العُنف والتهديدات ضد المدنيين في كولومبيا، مؤكدة أهمية تنفيذ الضمانات الأمنية للاتفاق النهائي، باعتبارِها أحد السُبل الرئيسية لتوفير الحماية اللازمة للكولومبيين.

ورحبت أميرة الحفيتي بالجهود المُستمرة للحكومة الكولومبية في تنفيذ الاتفاق النهائي الذي يشمل الإصلاح الريفي والفصل المتعلق بالشؤون الإثنية، إلى جانب وضعها نُهُجاً مُبتَكَرة وشاملة تَضمن الأَخذ بآراء مُختلف الجهات الفاعِلة في كولومبيا، مؤكدة أهمية مُواصلة إحراز تقدمٍ في إعداد خطة التنمية الوطنية، خاصةً من حيث التركيز على العَمَل المُناخيّ ومُعالجة التفاوتات الاجتماعية.

وقالت أميرة الحفيتي: «إن ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النهائي، إلى جانب اتخاذ إجراءاتٍ لوقف العُنف في كولومبيا، هما هدفان ضروريّان لتحقيق السلام والأمن الدائمين في كولومبيا، لذلك من المهم أن يعزز كل من الهدفين الآخر بما يحقق السلام المنشود».

وفي هذا السياق، أكدت الحفيتي أنَّ التقدم المُحرَز في الحوار ومُختلف عمليات السلام من التطورات المُشجعة، مع ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية لإنجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية انعقاد الجولة القادمة من محادثات السلام في كوبا، والتي من شأنِها المُساهمة في تَرسيخ السلام في كولومبيا.

وشددت أميرة الحفيتي على أن تَرسيخ المصالحة بين المجتمعات في كولومبيا يَقتضي مواصلة التركيز على المُبادرات المَحلية لإعادة الإدماج، ومُبادرات المجتمعات المحلية، والعمل على توسيع نطاقها، مع ضمان الأخذ بآراء المتضررين مباشرة من العنف في كولومبيا، ووضعِها في صميم هذه الجهود لِتعزيزها.

كما أكدت أهمية ضمان المُشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة، وإشراك الشباب في مثل هذه المبادرات، نظراً لدورهم الجوهري في عمليات بناء السلام وحل النزاعات وإعادة الإدماج، مع زيادة مشاركة المقاتلات السابقات في المشاريع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15% خلال عامٍ واحد وفقاً لتقرير الأمين العام وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال الحفيتي: «إن التقدم المُحرَز في مُختلف مكونات النظام الشامل للحقيقة والعدالة والتعويض وعدم التكرار يواصل إرساء الأُسُس اللازمة لتحقيق المُصالحة الشامِلَة والمساءَلة الفعّالة، بما في ذلك في القضايا التي ينظر فيها الجهاز القضائي الخاص من أجل السلام».