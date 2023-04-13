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مباحثات روسية صينية حول السلام في أوكرانيا

جنود أوكرانيون فوق مركبة عسكرية بالقرب من باخموت (رويترز)
14 ابريل 2023 02:55

عواصم (وكالات)

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تبادل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني قين جانج التقييم بشأن الوضع في أوكرانيا وحولها، وذلك خلال لقائهما في مدينة سمرقند، بأوزبكستان، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء. وأبلغ وزير الخارجية الصيني، نظيره الروسي، أن الصين ستواصل لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية واستئناف محادثات السلام.
وقالت الخارجية الصينية إن على كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى تحويل البحر الأسود إلى «بحر الناتو»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة تجريده من السلاح.  
قال كوليبا، أمس إنه ينبغي على الناتو أن يضطلع بدور أكبر من أجل الأمن في البحر الأسود، وأن يدمج الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء الحلف. وأضاف «لقد حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما صار عليه بحر البلطيق، ليكون بحراً لحلف الأطلسي». وتعتمد كل من موسكو وكييف على البحر الأسود في التصدير، بما في ذلك إرسال الإمدادات لأسواق الحبوب العالمية، وهدد معارك أوكرانيا بمجاعة عالمية العام الماضي قبل أن تتوسط الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لإبقاء الموانئ مفتوحة. وتابع كوليبا إن قمة حلف الأطلسي المرتقبة في فيلنيوس تمثل فرصة للمضي قدماً في مساعي أوكرانيا منذ فترة طويلة للانضمام إلى الحلف. 
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول البحر الأسود، إن «البحر الأسود لن يكون أبداً بحر الناتو».
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية : «لفتت انتباهنا تصريحات كوليبا، البيان نفسه يستند إلى تناقضين، الناتو ونزع السلاح مفهومان متعارضان».
ميدانياً، أكدت روسيا أمس محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت ومنع دخول أي تعزيزات إليها، فيما نفت كييف ذلك مشددة على أنها تكبّد القوات الروسية «خسائر هائلة». وقال الجيش الأوكراني: «إنه يواصل إمداد قواته داخل باخموت بكل ما تحتاجه».

سيرجي لافروف
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
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