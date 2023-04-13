بايدن يلقى ترحيباً حارّاً في أرض أجداده

استُقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بحفاوة في جمهورية إيرلندا التي يتحدّر منها أجداده والتي ألقى أمام برلمانها خطاباً جمع فيه بين العلاقات الأميركية-الإيرلندية الوثيقة وبين تاريخه الشخصي.

بدأ بايدن زيارة لجمهورية إيرلندا، الدولة العضو في الاتّحاد الأوروبي، حيث لقي ترحيباً حاراً.

وتجمّعت حشود لتحيتّه لدى مرور موكبه في العاصمة دبلن، كما استعرض ثلّة من حرس الشرف لدى وصوله إلى مقرّ إقامة الرئيس مايكل هيغينز للقائه.

وبعدما حضر مع رئيس الوزراء ليو فارادكار مباريات رياضية، وصل بايدن إلى البرلمان حيث ألقى خطاباً أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على غرار ما فعل الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.

وبايدن هو الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط في تاريخ الولايات المتّحدة بعد كينيدي.

وقال شون أوفيرغيل رئيس مجلس النواب الإيرلندي متوّجها إلى بايدن "أنتم بيننا اليوم لأنّكم واحد منّا".

واستهلّ بايدن خطابه بالقول "أنا في دياري" باللهجة الإيرلندية. وقد بدا عليه التأثّر خلال الخطاب خصوصاً عندما استذكر والدته، قبل أن يشيد بـ"متانة" الروابط بين إيرلندا والولايات المتحدة وبالقيم المشتركة للبلدين على غرار "الحرية والعدالة والكرامة والعائلة والشجاعة".