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دولتان تريدان محادثات سريعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يخاطب مؤتمر أمن البحر الأسود
13 ابريل 2023 23:00

دفعت أوكرانيا ومولدوفا من أجل بداية سريعة لإجراء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بدعم من رومانيا عضو التكتل وذلك بعد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والدفاع للبلدان الثلاثة في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم الخميس.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، التزامهم بسيادة مولدوفا وأوكرانيا وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما داخل الحدود المعترف بها دوليا.
وأضاف الوزراء "نؤكد أيضا، في هذا البيان، على أهمية حصول كل من أوكرانيا وجمهورية مولدوفا على بدء مفاوضات الانضمام هذا العام لكي تصبحا دولتين كاملتي العضوية في الاتحاد الأوروبي".
كان وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو ووزير الدفاع انجل تيلفار قد دعيا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو ووزير الدفاع أناتولي نوستاتي إلى بوخارست لإجراء مشاورات ثلاثية.
وانضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى المؤتمر عبر الفيديو، ودعا إلى انضمام أوكرانيا وجورجيا بشكل سريع لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمته في يوليو المقبل.
وقال كوليبا، وفقا لبيان صادر عن مؤتمر أمن البحر الأسود، إن "قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) هي الوقت المناسب لتصحيح أخطاء الماضي باتخاذ الخطوات الحاسمة إلى الأمام على الطريق إلى عضوية أوكرانيا في الناتو".

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المصدر: وكالات
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