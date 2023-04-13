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مصر وتركيا تتفقان على عقد قمة بين رئيسي البلدين

تشاووش أوغلو (يمين الصورة) وشكري خلال مؤتمر صحفي في أنقرة
13 ابريل 2023 21:30

أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، أن أنقرة ومصر اتفقتا على التحضير لعقد قمة بين رئيسي البلدين.
وأضاف شكري، من العاصمة التركية أنقرة، "اتفقنا على إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين".
جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عقب محادثات أجرياها في العاصمة التركية.
وقال تشاووش أوغلو "نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وأضاف "من الآن فصاعدا، سنعمل (مع مصر) على توثيق التعاون بشأن ليبيا".

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