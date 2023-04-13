هولندا تسجن نساء بعد إدانتهن بالانتماء لداعش

حكمت محكمة هولندية، اليوم الخميس، على أربع نساء، أعادتهنّ الحكومة العام الماضي من مخيّم للاجئين في سوريا، بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بعد إدانتهنّ بالإرهاب.

في فبراير 2022، وصلت خمس نساء و11 طفلاً إلى هولندا بعدما أعادتهنّ الحكومة من مخيّم "الروج" في شمال شرق سوريا حيث تُحتجز عائلات عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

بعيد عودتهنّ، مثلت النساء الخمس أمام محكمة في مدينة روتردام حيث وجّهت إليهن تهمة الانضمام إلى مقاتلين في تنظيم داعش المتشدد، والتخطيط لأعمال إرهابية.

والخميس، قالت محكمة روتردام، في بيان، إنّ النساء "قصدن ساحات للقتال في سوريا والعراق مع علمهنّ بأنّ هناك حربًا جارية".

وأضاف البيان "هناك انضمّت النسوة إلى داعش"، التنظيم الذي كان أزواجهن ينشطون فيه.

تراوحت الأحكام، الصادرة على النساء الأربع، بين 30 و36 شهرا من السجن، منها 12 إلى 15 شهرا مع وقف التنفيذ.

وفي بيانها، أكّدت المحكمة أنّ المدانات الأربع "تخلّين صراحة عن إيديولوجية داعش".

وبرّأت المحكمة المرأة الخامسة من تهمة الإرهاب، لكنّها قضت بسجنها 16 شهراً، تسعة منها مع وقف التنفيذ، بتهمة "تعريض طفلها للخطر من خلال السفر إلى منطقة نزاع".

وسافر حوالي 300 هولندي إلى سوريا للانضمام إلى مقاتلين متطرفين منذ العام 2012، وفقًا لأرقام الحكومة الهولندية.

وقالت الاستخبارات الهولندية إنّ نحو 100 شخص ما زالوا هناك، وعدد كبير منهم في معسكرات ومراكز احتجاز بينما قضى نحو 100 آخرين.