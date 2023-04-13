الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

هولندا تسجن نساء بعد إدانتهن بالانتماء لداعش

مخيم لعائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي (أرشيفية)
13 ابريل 2023 21:04

حكمت محكمة هولندية، اليوم الخميس، على أربع نساء، أعادتهنّ الحكومة العام الماضي من مخيّم للاجئين في سوريا، بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بعد إدانتهنّ بالإرهاب.
في فبراير 2022، وصلت خمس نساء و11 طفلاً إلى هولندا بعدما أعادتهنّ الحكومة من مخيّم "الروج" في شمال شرق سوريا حيث تُحتجز عائلات عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.
بعيد عودتهنّ، مثلت النساء الخمس أمام محكمة في مدينة روتردام حيث وجّهت إليهن تهمة الانضمام إلى مقاتلين في تنظيم داعش المتشدد، والتخطيط لأعمال إرهابية.
والخميس، قالت محكمة روتردام، في بيان، إنّ النساء "قصدن ساحات للقتال في سوريا والعراق مع علمهنّ بأنّ هناك حربًا جارية".
وأضاف البيان "هناك انضمّت النسوة إلى داعش"، التنظيم الذي كان أزواجهن ينشطون فيه.
تراوحت الأحكام، الصادرة على النساء الأربع، بين 30 و36 شهرا من السجن، منها 12 إلى 15 شهرا مع وقف التنفيذ.
وفي بيانها، أكّدت المحكمة أنّ المدانات الأربع "تخلّين صراحة عن إيديولوجية داعش".
وبرّأت المحكمة المرأة الخامسة من تهمة الإرهاب، لكنّها قضت بسجنها 16 شهراً، تسعة منها مع وقف التنفيذ، بتهمة "تعريض طفلها للخطر من خلال السفر إلى منطقة نزاع".
وسافر حوالي 300 هولندي إلى سوريا للانضمام إلى مقاتلين متطرفين منذ العام 2012، وفقًا لأرقام الحكومة الهولندية.
وقالت الاستخبارات الهولندية إنّ نحو 100 شخص ما زالوا هناك، وعدد كبير منهم في معسكرات ومراكز احتجاز بينما قضى نحو 100 آخرين.

أخبار ذات صلة
الشرطة الهولندية تخلي مبنى البرلمان في لاهاي
الإمارات: السلام في مالي مرهون بمُعالجة أسباب التطرُّف
المصدر: وكالات
داعش
السجن
هولندا
نساء
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©