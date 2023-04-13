الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لأول مرة.. ألمانيا توافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات

طائرات ميغ جاثمة على مطار في بولندا
13 ابريل 2023 20:57

أعطت ألمانيا، اليوم الخميس، موافقتها لبولندا على تسليم أوكرانيا خمس مقاتلات من طراز "ميغ-29" كانت تابعة لجمهورية ألمانيا الديمقرطية سابقا (ألمانيا الشرقية).
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن، في الخامس من أبريل الجاري، خلال زيارة أجراها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البولندية صوفيا، أن بولندا مستعدة لتسليم كييف "في المستقبل" كامل أسطولها من مقاتلات "ميغ-29" سوفياتية الصنع، أي ما مجموعه 30 طائرة.
وأوضح أن تسليم هذه المقاتلات يمكن أن يتم "من خلال اتفاق مع حلفائه" في حلف شمال الأطلسي.
ويتعين على صوفيا أن تطلب موافقة برلين لإعادة تصدير مقاتلاتها الخمس لأنها كانت مملوكة لألمانية الشرقية.
في بيان، أوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن "الحكومة تجهل ما إذا ستطلب الحكومة البولندية موافقات أخرى لتسليم طائرات أخرى".
وفي الفترة الممتدة بين نهاية مارس ومطلع أبريل، بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" سوفياتية الطراز.
ولم تتسلّم كييف أيّ مقاتلات غربية حديثة، على الرغم من مطالبتها بذلك مرارا، علما بأن دولا غربية عدة على غرار الدنمارك أبدت انفتاحاً على هذا الصعيد.

أخبار ذات صلة
مباحثات روسية صينية حول السلام في أوكرانيا
دولتان تريدان محادثات سريعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
المصدر: آ ف ب
ألمانيا
طائرات ميج-29
أوكرانيا
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©