لأول مرة.. ألمانيا توافق على تسليم أوكرانيا مقاتلات

أعطت ألمانيا، اليوم الخميس، موافقتها لبولندا على تسليم أوكرانيا خمس مقاتلات من طراز "ميغ-29" كانت تابعة لجمهورية ألمانيا الديمقرطية سابقا (ألمانيا الشرقية).

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن، في الخامس من أبريل الجاري، خلال زيارة أجراها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة البولندية صوفيا، أن بولندا مستعدة لتسليم كييف "في المستقبل" كامل أسطولها من مقاتلات "ميغ-29" سوفياتية الصنع، أي ما مجموعه 30 طائرة.

وأوضح أن تسليم هذه المقاتلات يمكن أن يتم "من خلال اتفاق مع حلفائه" في حلف شمال الأطلسي.

ويتعين على صوفيا أن تطلب موافقة برلين لإعادة تصدير مقاتلاتها الخمس لأنها كانت مملوكة لألمانية الشرقية.

في بيان، أوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن "الحكومة تجهل ما إذا ستطلب الحكومة البولندية موافقات أخرى لتسليم طائرات أخرى".

وفي الفترة الممتدة بين نهاية مارس ومطلع أبريل، بدأت سلوفاكيا وبولندا تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" سوفياتية الطراز.

ولم تتسلّم كييف أيّ مقاتلات غربية حديثة، على الرغم من مطالبتها بذلك مرارا، علما بأن دولا غربية عدة على غرار الدنمارك أبدت انفتاحاً على هذا الصعيد.