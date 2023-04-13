وزيرا خارجية الصين وروسيا بحثا أزمة أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الصينية إن رئيس الوزراء الصيني ونظيره الروسي بحثا أزمة أوكرانيا خلال اجتماع في مدينة سمرقند في أوزبكستان اليوم الخميس.

ونقلت الوزارة عن وزير الخارجية الصيني تشين قانغ قوله لنظيره الروسي سيرجي لافروف إنه لا توجد "عصا سحرية" لحل الأزمة.

وأضاف تشين أن الصين ستواصل القيام بدور بناء في تعزيز جهود التوصل لتسوية سياسية واستئناف محادثات السلام.

كانت الصين قدمت، في فبراير الماضي، خطة لحل الأزمة الحالية تتألف من اثني عشر بندا.

بعدها، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا وأجرى مباحثات مطولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول سبل إنهاء الأزمة.