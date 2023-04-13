روسيا تجدد تهديداتها بشأن اتفاق تصدير الحبوب

جددت روسيا، اليوم الخميس، تهديداتها بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي.

وقالت موسكو إنها لن تمدد الاتفاق لما بعد 18 مايو المقبل ما لم تذلل سلسلة من العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "من دون إحراز تقدم في حل خمس مشكلات منهجية... لن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 مايو".

وأضافت الوزارة "نلاحظ أنه على الرغم من جميع البيانات الرنانة عن أمن الغذاء العالمي ومساعدة الدول المحتاجة، فإن مبادرة البحر الأسود خدمت بشكل حصري وتواصل خدمة الصادرات التجارية لكييف لصالح الدول الغربية".

وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو 2022 وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.

وقالت روسيا إن الاتفاقين "جزءان مترابطان من 'حزمة' واحدة".

وفرضت القوى الغربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب الأزمة الحالية في أوكرانيا. ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه يجب إعادة ربط البنك الزراعي الروسي (روسيلخزبانك) بنظام "سويفت" للدفع، والسماح لروسيا باستيراد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.

وقالت الوزارة "كان من المفترض تذليل العقبات، التي تواجه الصادرات الزراعية المحلية في إطار تنفيذ المذكرة المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة".