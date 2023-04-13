الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يلقي كلمة أمام البرلمان الأيرلندي اليوم

بايدن يلقي كلمة أمام البرلمان الأيرلندي اليوم
13 ابريل 2023 16:36

 تستمر زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جزيرة أيرلندا اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الأيرلندي، في إطار سلسلة من الأنشطة الخاصة به، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية. كما سيزور بايدن رئيس أيرلندا، مايكل دانيال هيجينز، بمقر إقامته الرسمي في «فينكس بارك» اليوم الخميس، وسيلتقي مع رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، في «فارملي هاوس» القريب، وهو بيت الضيافة الرسمي في دولة أيرلندا.

أخبار ذات صلة
بايدن يلقى ترحيباً حارّاً في أرض أجداده
بايدن يدعو أيرلندا الشمالية لحلّ الأزمة السياسية

وفي «فارملي»، ستتم دعوة الرئيس لمشاهدة عرض رياضي. ومن المقرر أن يحضر بايدن، الذي يقوم بزيارة مدتها أربعة أيام إلى الجزيرة، مأدبة على شرفه، ستقام في «قلعة دبلن» تحت رعاية رئيس الوزراء الايرلندي، في المساء. وتأتي زيارة بايدن إلى أيرلندا الشمالية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق الجمعة العظيمة التاريخي للسلام، الذي أسس مجلسا للشعب لتقاسم السلطة في ستورمونت. ولا توجد حكومة عاملة في ستورمونت منذ فبراير، عندما قاطع الحزب الديمقراطي الوحدوي الإدارة احتجاجا على اتفاقات التجارة في الإقليم لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

المصدر: د ب أ
جو بايدن
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©