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واشنطن تدين الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية

أرشيفية
13 ابريل 2023 09:22

دانت الولايات المتحدة "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية الخميس "صاروخاً بالستياً طويل المدى" حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن "عملية الإطلاق هذه تشكل انتهاكاً لكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتزيد التوترات بلا داعٍ وتهدد بزعزعة الأمن في المنطقة".

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