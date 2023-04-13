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احتجاجات جديدة ضد تعديل نظام التقاعد في فرنسا

أرشيفية
13 ابريل 2023 09:03

دعت النقابات العمالية في فرنسا مرة أخرى إلى إضرابات ومسيرات اليوم الخميس ضد تعديل الرئيس إيمانويل ماكرون نظام المعاشات التقاعدية.

وتتوقع السلطات أن يشارك ما بين 400 ألف و600 ألف شخص في اليوم الـ 12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

ومن المقرر نشر 11 ألفاً و500 شرطي، 4200 منهم في باريس. ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري غداً الجمعة نتيجة مراجعة اقتراح التعديل.

ويمكنه إلغاء التعديل جزئياً أو كلياً أو إعلانه دستورياً.

يشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.

 

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المصدر: وكالات
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احتجاجات
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إيمانويل ماكرون
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