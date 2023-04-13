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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً وحال تأهب في اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً وحال تأهب في اليابان
13 ابريل 2023 08:31

أطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخاً بالستياً متسبّبةً بحال من التأهب لفترة وجيزة في جزيرة هوكايدو اليابانية قبل أن تؤكد طوكيو أنه لم يسقط في أراضيها.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية "لم يسقط في الأراضي اليابانية".
من جهته صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة بأن الصاروخ "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، مشيراً إلى أن مساره كان "مائلاً بشدة نحو الشرق". وأضاف أن الصاروخ لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقد حلقت صواريخ كوريا الشمالية بالفعل فوق اليابان مرات عدة في الماضي.
من جهتها أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي" الاسم الكوري لبحر اليابان، دون مزيد من التفاصيل.
وتسبب إطلاق الصاروخ في حالة تأهب وجيزة في جزيرة هوكايدو شمالي الأرخبيل الياباني.
وحضت الحكومة اليابانية صباح الخميس سكان منطقة هوكايدو على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ.

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المصدر: وكالات
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