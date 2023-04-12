الإمارات: السلام في مالي مرهون بمُعالجة أسباب التطرُّف

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقيق السلام والاستقرار في مالي يستوجِب تركيز الجهود على مُعالجة الأسباب الجذرية للعُنف والتطرُّف، مشددةً على أهمية اتباع نهج شامل لمُواجهة تهديدات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.

وقالت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس، إن الخروج من دوامة التحديات التي تَعصِفُ بدولة مالي تتطلب اتباع نهج شامل وإيلاء اهتمامٍ بكافة المسارات السياسية والأمنية والإنسانية والتنموية، مع ضرورة أن يواصل مجلس الأمن دعمه لهذه الجهود، بما في ذلك تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما».

وقالت: «نأمل أن يتحدث مجلس الأمن بصوتٍ واحدٍ، يَخدُم مصلحة الشعب المالي، آخذاً بالاعتبار وجهات النظر الإقليمية حول هذه المسألة».

وأضافت: «لا شك بأنَّ تمكين بعثات حفظ السلام من تنفيذ ولايتها بفعّالية يتطلب استمرار التعاون بينها وبين الدول المُضِيفَة، كما يجب على المجلس أن يستمر بالتركيز على مسألة تمكين قوات حفظ السلام من أداء مهامها بشكل آمن». وعبر بيان الإمارات عن تطلعه إلى إصدار إدارة عمليات السلام دراستها المشتركة لقدرات القوات العسكرية وقوات الشرطة والتي ستعزّز نقاشات المجلس حول مستقبل بعثة «مينوسما».

وتطرق البيان إلى ثلاثة جوانب شملت، ضرورة إنجاح العملية السياسية لأهمية ذلك في إعادة بناء مؤسسات الدولة. وقالت: «من الضروري مواصلة إحراز تقدمٍ في المرحلة الانتقالية، خاصة الترتيبات المتعلقة بعقد الانتخابات العام المقبل والخطوات الدِستورية ذات الصلة».

وأكدت أن الحوار على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «الإيكواس» والاتحاد الأفريقي، يعتبر ركيزةً أساسيةً للبناء على المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية، والتي تتطلب دعماً متواصلاً من المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق باتفاق السلام والمصالحة، قالت: «نأمل أن تساهم جهود الوساطة الدولية في مساعدة الأطراف الموقِّعة على التواصل فيما بينها بشكلٍ بنّاء لمعالجة القضايا العالقة وبما يمكنها من تجاوز العقَبات الماثلة أمام تنفيذِ الاتفاق». وأردفت: «تقتضي مُعالَجة التحديات الأمنية في مالي اتباع نُهج توائِم طبيعَتها المُعقدة، خاصةً تلك العابرة للحدود، وأبرزها التهديدات التي تُشكلُها الجماعات الإرهابية، كتنظيم داعش في الصحراء الكبرى والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، على أمن واستقرار مالي والمنطقة، عبر نَشرها التطرف والعُنف».

وأضافت: «هنا تبرز قيمة التعاون الإقليمي ودون الإقليمي للتصدي لِمثل هذه التهديدات الجسيمة، ونَرى أن مبادرات المنطقة وجهود قادتها لتعزيز التنسيق والتعاون في منطقة الساحل هي خطوات مشجعة، من المُهِم الترحيب بها ودعمُها».

وأكد البيان دعم الإمارات المبادرات الإقليمية التي تُجَسد التزام دول المنطقة بمواصَلة العمل على تحقيق أهدافِها المُشتركة بما يُعزز الأمن الجماعي.

وقالت: «تحقيق السلام والاستقرار في مالي على المدى البعيد يستوجِب أن نُركز جهودَنا على مُعالجة الأسباب الجذرية للعُنف والتطرُّف، وضمان مُلاءمتها للسياقات المحلية في مالي، واستجابَتِها لاحتياجات المُجتمعات، مع ضرورة إشراك المجتمع بأسرِه، من قادة دينيين ونساء وشباب، في المُبادرات التي تَهدِف لنشر قيم التسامح والاعتدال». وأشارت إلى ضرورة دعم البرامج الإنمائية والإنسانية في مالي لتحقيق الأمن والتنمية، وتحصين المدنيين من الفكر المُتطرف، وتوفير الفرص التي تحقق الازدهار.

وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية إيلاء اهتمامٍ خاص للأزمة الإنسانية في مالي جراء العنف وانعدام الأمن الغذائي وتغيّر المُناخ، مشيرةً إلى وجود 9 ملايين شخصٍ بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية.