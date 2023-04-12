الأمم المتحدة تعرض دعماً فنياً ولوجيستياً على «6+6» الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

عرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة.

وبعث باتيلي بمذكرة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأعضاء اللجنة، في سبيل تسريع عمل اللجنة الليبية ـ الليبية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة في العام 2023.

وأعرب باتيلي في مذكرة عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضرورياً، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة. وأضاف المبعوث الأممي قائلاً: «إنني على ثقة بأنني سأتلقى ردكم في أقرب فرصة ممكنة بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين إلى ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة من خلال إجراء الانتخابات هذا العام».

وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6». وفي 29 مارس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب «6+6».