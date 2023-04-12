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ضبط 8 إرهابيين في الجزائر

أرشيفية
13 ابريل 2023 02:59

الجزائر (الاتحاد)

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر باعتقال 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أبريل الجاري. 
وكشفت الوزارة في بيان لها أمس، عن إحباط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل البلاد وإنقاذ 159 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 456 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر الجزائر. 
كما جرى اعتقال 21 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ 462 كيلوجراماً، فيما تم ضبط أكثر من 100 ألف قرص مخدر. واعتقلت مفارز للجيش بولايات «تمنراست وتندوف وبرج باجي مختار»، جنوبي الجزائر، 216 شخصاً، وضبطت 18 مركبة، و102 مولد كهربائي و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

الجزائر
الجيش الجزائري
وزارة الدفاع الجزائرية
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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