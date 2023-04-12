«الرئاسي اليمني»: دعم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام

عواصم (الاتحاد)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعمه كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار من خلال الحوار، مشيراً إلى أنه قدم الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح إطلاق عملية سياسية شاملة تتناول كل القضايا المحورية، يأتي ذلك فيما رحبت العديد من دول العالم بالجهود الإقليمية للحل السياسي في اليمن.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عيدروس الزبيدي، دعم مجلس القيادة لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة من خلال الحوار البناء والهادف لإيجاد حلول حقيقية لقضايا الصراع المحورية.

وأكد الزبيدي لدى لقائه أمس، القائم بأعمال سفير كندا غير المقيم لدى اليمن غوينيث كوتز والوفد المرافق لها، أن مجلس القيادة الرئاسي قدم الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح الجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيم ليندركينج لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن تتناول كل القضايا المحورية.

من جانبها، أكدت القائم بأعمال السفير الكندي، موقف حكومة بلادها الداعم لجهود إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، معربة عن حرص الحكومة الكندية على تقديم الدعم الإنساني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب.

كما رحب الاتحاد الأوروبي، أمس، بالمبادرات الإقليمية الهادفة للحل السياسي في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في جهود الوساطة. وأكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نبيلة مسرالي التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ورحبت مسرالي «بالمبادرات الإقليمية التي تهدف إلى خفض التصعيد في اليمن وتدعو جميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء لإنجاح اتفاق الهدنة هناك مما يمهد الطريق إلى وقف إطلاق النار وتحقيق سلام شامل تحت رعاية الأمم المتحدة».

وفي سياق متصل، بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج زيارة إلى منطقة الخليج العربي تهدف إلى دعم الجهود الهادفة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الأول، أن «ليندركينج سيلتقي خلال الزيارة شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين».

وشددت الوزارة على أن «الأطراف اليمنية وحدها يمكنها تحقيق سلام دائم ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم وهذا هو السبب في الحاجة الماسة إلى عملية سياسية يمنية ـ يمنية».