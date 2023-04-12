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مسؤول حكومي يمني لـ«الاتحاد»: تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين إلى الغد

الوفد الحكومي اليمني خلال مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف (أرشيفية)
13 ابريل 2023 03:00

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

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الحكومة اليمنية: غداً بدء عملية تبادل الأسرى والمختطفين

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوماً واحداً إلى يوم غد الجمعة، والتي كانت مقررة اليوم الخميس.
وقال ماجد الفضائل، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الأسرى والمختطفين، إنه تم التأكد من انطلاق عملية تبادل الأسرى غداً الجمعة والتي ستستمر 3 أيام.
وأضاف المسؤول الحكومي الرسمي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الاتفاق ساري بنفس الأعداد والأرقام المتفق عليها وبنفس الآلية، حيث ستتم عملية التبادل عبر 6 مطارات وعدد من رحلات الطيران التي سوف تسيرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين مطارات صنعاء عدن، والمخا صنعاء، وصنعاء تداوين، وصنعاء الرياض، وأبها صنعاء والعكس.
وأشار ماجد الفضائل إلى أن طائرات الصليب الأحمر الدولي سوف تكون في المطارات المتفق عليها اليوم الخميس بعد الاتفاق مع كافة الأطراف الموقعة على اتفاق جنيف خلال الشهر الماضي، متمنياً عدم وجود عوائق تمنع تنفيذ الاتفاق.

الحكومة اليمنية
الأزمة اليمنية
اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
تبادل الأسرى
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