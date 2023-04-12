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العراق.. تحركات سياسية لتشكيل تحالفات جديدة قبل الانتخابات

أرشيفية
13 ابريل 2023 03:00

هدى جاسم (بغداد)

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تسعى قيادات عراقية في تحالفي «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و«العزم» بزعامة مثنى السامرائي، إلى تشكيل تحالف جديد تحت مسمى «الإطار التنسيقي السني».
وبحسب مصادر من تحالف «تقدم» فإن الحلبوسي هو من يقود هذا التحرك وهو من وجه دعوة لكافة قادة التحالف وقيادات أخرى وعلى رأسها «سليم الجبوري، أسامة النجيفي، صالح المطلك، خميس الخنجر، رافع العيساوي، جمال الكربولي، محمود المشهداني» لبحث هذا المشروع والتوافق عليه والدخول من خلاله في الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.
وأكدت المصادر أن تحالفات أخرى ستعلن عن نفسها قريباً ستضم أحزاباً ناشئة ومستقلين لتشكل ضغطاً انتخابياً في المرحلة المقبلة بعد أن تم التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو» الذي لن يمنح الأحزاب الصغيرة فرصة مهمة أمام الأحزاب الكبيرة للفوز بالانتخابات.

العراق
البرلمان العراقي
الانتخابات العراقية
محمد الحلبوسي
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