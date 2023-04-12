24 قتيلاً باشتباكات في دارفور

قُتل 24 شخصاً على الأقل ونزح الآلاف في اشتباكات دارت في الأيام الأخيرة في إقليم دارفور في السودان عند الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء.

وقال محمد حسين تيمان، عضو المجلس البلدي في مدينة «فورو بارانغا» التي تبعد 185 كلم عن مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور «منذ ليل السبت، قتل 24 شخصاً من الجانبين»، في إشارة إلى الأطراف المنخرطة في الاشتباكات.

فرضت السلطات المحلية، مساء الاثنين، حظر تجول ليلياً، وأعلنت حال الطوارئ لمدة شهر في كل أنحاء الولاية.

مذّاك، عاد الهدوء ليخيم على المنطقة، لكن قوات أمنية بأعداد كبيرة لا تزال منتشرة فيها، بحسب تيمان.

من جهتها، أفادت الأمم المتحدة بإحراق 50 منزلاً في «فورو بارانغا» وبنزوح «نحو أربعة آلاف أسرة، أي نحو 20 ألف شخص».

وأسفرت النزاعات بين الأهالي في دارفور في العام 2022 عن أكثر من 900 قتيل وألف جريح، وهجّرت نحو 300 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.