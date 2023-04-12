الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قطر والبحرين تعلنان إعادة علاقاتهما الدبلوماسية

الدوحة
13 ابريل 2023 01:37

قالت قطر والبحرين، في بيان الأربعاء، إن لجنة المتابعة القطرية-البحرينية اجتمعت في العاصمة السعودية الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت وزارة الخارجية القطرية، في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي على موقع تويتر "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".
وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، نقلا عن البيان "أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يستعد لكأس آسيا بتجارب من «المستوى الأول»
«الجودو» يبدأ معسكر الإعداد في اليابان
المصدر: وكالات
قطر
البحرين
العلاقات الدبلوماسية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
الإمارات
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
اليوم 14:01
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
الرياضي
250 سباحاً في دوري «أبوظبي سويم فور لايف»
اليوم 14:00
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©