قطر والبحرين تعلنان إعادة علاقاتهما الدبلوماسية

قالت قطر والبحرين، في بيان الأربعاء، إن لجنة المتابعة القطرية-البحرينية اجتمعت في العاصمة السعودية الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية، في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي على موقع تويتر "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".

وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، نقلا عن البيان "أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".