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الرياض ودمشق تبحثان تحقيق تسوية سياسية في سوريا

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
13 ابريل 2023 01:19

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأربعاء، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
كان المقداد وصل في وقت سابق إلى السعودية تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي.
ونقلت الوكالة، عن بيان مشترك صدر في نهاية المباحثات بين الوزيرين، «عقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق».
وأضاف البيان «اتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية».
كما «أكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».
وقالت الوكالة، نقلاً عن البيان «كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين. وأعرب وزير الخارجية السوري عن تقدير بلاده للجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوريا.


 

 

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المصدر: وكالات
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