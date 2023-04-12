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مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية ألمانية

مقاتلة سوخوي روسية
13 ابريل 2023 00:34

أعلنت روسيا أنّها أرسلت، الأربعاء، مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للبحرية الألمانية كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكّدة أنّ عملية الاعتراض جرت دون وقوع أيّ حادث.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تلغرام"، إنّه "في 12 أبريل 2023، رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية".
وأضافت أنّه على الفور أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي-27" وتبيّن لها أنّ الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".
وأوضحت الوزارة أنّه ما إن وصلت المقاتلة الروسية حتّى "ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا والمقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها".
وشدّد البيان على أنّ الطائرة العسكرية الألمانية لم تخترق الحدود الروسية.

المصدر: وكالات
مقاتلة
سوخوي
اعتراض
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