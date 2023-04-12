الأمم المتحدة تصدر تحذيراً بشأن المهاجرين عبر البحر
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط
12 ابريل 2023 23:35
حذّرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، من زيادة الوفيات في صفوف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إنها وثقت وفاة 411 مهاجرا في البحر المتوسط خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري، ما يجعله الربع الأول الأكثر تسجيلا للوفيات منذ عام 2017.
وقال أنطونيو فيتورينو مدير المنظمة «الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل»، داعيا سلطات الدول إلى إجراء المزيد من عمليات البحث والإنقاذ.
وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إن عدد من سعوا إلى دخول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط في الشهور الثلاثة الأولى من 2023 بلغ ثلاثة أمثال العدد المسجل في العام الماضي.
وذكرت فرونتكس أن الربع الأول شهد في المجمل 54 ألف حالة عبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع الطرق، وهو عدد أكبر بمقدار الخمس عن العدد المسجل في 2022.
وقالت الوكالة الأوروبية، في بيان «يمثل الطريق الأوسط في البحر المتوسط أكثر من نصف حالات العبور غير القانونية إلى داخل الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن قرابة 28 ألف شخص وصلوا بتلك الطريقة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس، وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال على العدد المسجل في الفترة نفسها في 2022.
وأضافت «استغلت جماعات الجريمة المنظمة تحسن الطقس والاضطرابات السياسية في بعض دول المغادرة لمحاولة تهريب أكبر عدد ممكن من المهاجرين عبر وسط البحر المتوسط».
وأعلنت حكومة إيطاليا اليمينية، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة عقب «ارتفاع حاد» في حالات الوصول عبر البحر المتوسط، وهو تحرك سيسمح لها بإعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم بشكل أسرع.
وطلبت روما من الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة عبر البحر.