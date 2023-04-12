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ترامب يوجه اتهاما إلى ماكرون بشأن الصين

دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق
12 ابريل 2023 23:20

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانقياد لرغبات الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة ماكرون الأخيرة لبكين التي تمت مراقبتها عن كثب.
ووصف ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، خلال فترة رئاسته الرئيس الصيني شي بأنه «صديق جيد للغاية» له.
وسخر ترامب، في مقابلة تلفزيونية، من السياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي جو بايدن، ووصفها بأنها عززت جرأة بعض الدول، وهمّشت دور الولايات المتحدة كقائدة للعالم.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء «لديك هذا العالم المجنون ينفجر والولايات المتحدة لا دور لها بالمرة. وماكرون، وهو صديق لي، انتهى به الحال إلى الانقياد لرغبات الصين».
ورد دبلوماسي فرنسي رفيع، اليوم الأربعاء، على تصريحات ترامب. وأشار الدبلوماسي إلى تصريحات ترامب خلال زيارته لبكين في نوفمبر 2017 التي قال فيها «لا ألوم الصين» على العجز التجاري.
كان ماكرون قد دعا، في نهاية زيارته للصين الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، وحذر من الوقوع في شرك أزمة بشأن تايوان.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إيمانويل ماكرون
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