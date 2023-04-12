إجلاء المئات إثر حريق في ولاية أميركية

أجلي مئات الأميركيين، اليوم الأربعاء، بعد اندلاع حريق في مصنع مهجور لإعادة تدوير البلاستيك في ولاية إنديانا بشمال الولايات المتحدة.

تسبّب الحريق بسحابة من الدخان قال مسؤولون إنّها قد تحمل أبخرة سامة ما أدى إلى إجلاء أكثر من ألفي أميركي.

وقال ديف سنو، رئيس بلدية مدينة "ريتشموند" للصحافيين إنّ الحريق الذي اندلع الثلاثاء "امتدّ إلى المبنيين الموجودين في الموقع وإلى مستودع خارجي... كان مصنعًا يجمع البلاستيك ومواد أخرى لإعادة تدويرها أو إعادة بيعها".

شوهدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود في لقطات نشرتها سلطات المدينة.

وقال مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة (EPA) إن موظفي الوكالة يجمعون عيّنات من المنازل المحيطة لتحديد إن كان الدخان خارج الموقع يحتوي على "الأسبستوس".

وأكد مسؤول محلّي في وكالة حماية البيئة إنّ فرقه لم تعثر بعد على أيّ مواد سامّة بعد تحليل الهواء، لكنّهم لم يتمكنوا بعد من إجراء فحص داخل المناطق التي تم إخلاؤها.

كان ستيف جونز، رئيس جهاز الإطفاء في ولاية إنديانا قال، أمس الثلاثاء، إنّ الدخان "سامّ".

وأضاف، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من احتواء الحريق إلا أنه سيستمر لعدة أيام.