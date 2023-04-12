رئيس الدولة يمنح سفير الجزائر وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خميسي عريفي، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، السفير الوسام.

وعبرّ معاليه عن تقديره لجهود السفير أثناء فترة عمله، والتي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات، معرباً عن أمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أعرب السفير عريفي عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد السفير بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الـ 51 عاماً الماضية، والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.