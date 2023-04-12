بوتين يكشف عن خطط تتعلق بالفضاء

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محطة فضاء روسية مخطط إقامتها، بأنها خطوة ضرورية صوب تحقيق الطموحات الخاصة ببرنامج وطني خاص بالقمر.

جاء تصريح بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، وفقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.

وقال بوتين "حسبما فهمي، أن إحدى مهام المحطة المدارية الروسية هي، من بين أشياء أخرى، الإعداد لتحقيق خططنا على القمر".

من المفترض أن يكون تصميم محطة الفضاء الروسية، جاهزا مع حلول هذا الصيف.

تُقدر تكلفة إنشاء المحطة في موسكو بـ600 مليار روبل (7,3 مليار دولار أميركي).

وهددت روسيا، في وقت سابق، بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية المشتركة، ولكن وكالة "روسكوزموس" أعلنت، في شهر فبراير الماضي، أن الوحدة الروسية في المحطة يجب أن تظل تعمل حتى عام 2028. وتتوقع الخطط الأولية أن تعمل محطة الفضاء الروسية الجديدة بعد عام 2024 وتدور حول الأرض على ارتفاع من 300 إلى 350 كيلومترا. وتدور محطة الفضاء الدولية حاليا على ارتفاع يبلغ أكثر من 400 كيلومتر.

من جهة أخرى، قدر بوتين التمويل السنوي الحالي لبرنامج الفضاء الروسي بما يعادل نحو 3,1 مليار دولار أميركي.

جاء اجتماع بوتين مع رئيس وكالة الفضاء الروسية، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم رواد الفضاء، وهو احتفال سنوي يوافق اليوم الذي أصبح فيه رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء في عام 1961.