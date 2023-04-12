ماكرون يتمسّك بتصريحات أدلى بها حول تايوان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تمسّكه بتصريحات سابقة أدلى بها بشأن تايوان.

وشدّد الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي في أمستردام مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني أن تكون "تابعا لها".

وقال ماكرون "أن تكون حليفا لا يعني أن تكون تابعا ... ولا يعني أنه لم يعد من حقّك أن يكون لك تفكيرك الخاص".

وأضاف أن "فرنسا تؤيّد الوضع القائم في تايوان" و"تؤيد سياسة الصين الواحدة والتوصّل لتسوية سلمية للوضع".

وكان ماكرون أدلى بتصريحات مماثلة خلال زيارته إلى الصين في الأيام الماضية.