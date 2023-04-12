أميركا تعتقل عناصر بارزين من داعش في سوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأميركي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في ساعة متأخرة من يوم السبت واعتقل عنصراً بارزاً في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من معاونيه.

وأضاف بيان صادر عن القيادة "سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها".

وأشار البيان إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال الجيش الأميركي هذا الشهر إنه قتل قيادياً كبيراً في تنظيم داعش المتشدد في سوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم.



